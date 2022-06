Entregador vai levar pizza na casa de idoso e quando chega lá encontra cena de partir o coração

Um idoso ligou em uma pizzaria para fazer um pedido tradicional, a princípio, mas quando o entregador chegou no endereço visualizou uma cena de partir o coração.

A história foi compartilhada pelo profissional no perfil do TikTok dele, onde explicou que o caso aconteceu em Cancún, no México, e detalhou a tristeza.

Segundo o rapaz, o idoso vive sozinho e decidiu comprar a pizza apenas para receber o entregador em casa e o pedir ajuda para se deitar na cama.

O motoboy ainda explicou que o cliente sofreu um derrame há mais de dez anos e, com isso, tem de lidar com as sequelas até hoje. Além do mais, ele utiliza um andador que o atrapalha a se deitar.

No vídeo, feito pelo trabalhador, o profissional ainda relembrou que esta foi a segunda vez que o idoso comprou a comida para receber o rapaz em casa.

Após a boa ação, o mexicano recebeu uma gorjeta do senhorzinho, além dos 199 pesos mexicanos (cerca de R$ 50) pela pizza.

Assista