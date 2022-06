Carreata pede Justiça pela morte de anapolino que foi assassinado pela esposa

A família de João Victor Lopes de Souza, que foi assassinado pela esposa em abril desde ano, realizou nesta sexta-feira (24), uma carreata pedindo Justiça pela morte do homem. O crime ocorreu em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

“Tem dois meses que ele foi assassinado brutalmente e nós só queremos justiça para que a mãe dele descanse em paz… e consiga pensar; eu fiz justiça pelo meu filho, não vai trazer ele de volta, mas fiz Justiça”, afirmou a mãe da vítima, Synara Machado, durante a manifestação.

Na data escolhida para realizar a ação, João Victor completaria 30 anos. Synara ressaltou que o ato foi uma manifestação de paz e que isso é o que a família está buscando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Relembre o crime

O casal teria se desentendido no dia 15 de abril. Após uma briga que ocorreu na residência dos dois, a mulher, de 36 anos, acabou acertando o homem com uma faca por duas vezes no braço e outra no peito.

O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado, mas a vítima não pôde ser socorrida e morreu no local.

No dia seguinte, a esposa de João Victor compareceu a uma unidade de Polícia da Bahia e confessou ter sido autora do golpe que levou o marido a óbito.

Ela se apresentou na delegacia com dois advogados e foi liberada após prestar depoimento. O caso está sendo investigado pelas autoridades da Bahia.