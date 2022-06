Irritada com multas, mulher é presa suspeita de roubar a ‘própria moto’ em Goiânia

A Polícia Civil (PC) cumpriu nesta quinta-feira (23) dois mandados de prisão temporária contra um casal que é suspeito do roubo de uma Honda Biz, em Goiânia, no dia 1º de fevereiro deste ano.

De acordo com a PC, a história teve início quando a mulher comprou o veículo do pai, em julho em 2020, mas não realizou a transferência do documento para o nome dela.

O mesmo processo ocorreu quando a mulher vendeu a moto para um terceiro e, novamente não transferiu o bem para o nome do novo comprador.

Essa situação foi repetida diversas vezes e, por conta disso, a suspeita vivia começou a receber uma série de notificação de multas no próprio nome.

Irritada e com o intuito de acabar com o ciclo de irregularidades no trânsito, ela planejou o roubo juntamente com o namorado e um terceiro, que ainda não foi identificado.

O casal encontrou o atual dono da moto e subtraíram o veículo. Além do delito, eles também atiraram contra a vítima.

Caso sejam condenados pela Justiça, a dupla pode pegar até 20 anos de prisão.