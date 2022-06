Sem leitos de UTI pelo SUS, pacientes com Covid-19 de Anápolis precisam aguardar por vaga

A crescente no número de casos de Covid-19 e, por conseguinte, nas internações, os anapolinos que precisam de hospitalização via SUS são obrigados a aguardar vaga via regulação estadual.

Isso porque o município não mais dispõe de leitos específicos para tratamento de pacientes com coronavírus. O Centro de Internação Norma Pizzari foi desmobilizado ainda no ano passado, a partir da baixa da demana, e o Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (HEANA) também desabilitou os espaços para Covid-19.

Ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) explicou que a Unidade de Saúde do Parque Iracema e a UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, recebem pacientes com quadro emergencial.

Nesses locais, caso haja necessidade de hospitalização, a pessoa é estabilizada e inserida na lista da Central de Regulação do Estado (CRE) para aguardar por um leito.

Segundo a pasta, o tempo de espera é relativo, uma vez que o tamanho da fila varia, bem como a disponibilidade de vagas na rede estadual. O boletim municipal mostra que Anápolis tem 13 pessoas hospitalizadas com a doença.

Nesta quarta-feira (29), 91% dos leitos Covid-19 de UTI sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde estão ocupados. Ao todo, há 86 leitos na rede, número bem inferior ao auge da pandemia, quando havia cerca de 600.

Como em Anápolis não há nenhum leito disponível pelo SUS, os cidadãos do município que precisam de internação são levados a outras cidades. A rede estadual dispõe de hospitais específicos nas cidades de Uruaçu, Nerópolis, Itumbiara e Goiânia.

A Semusa reforçou que todas as unidades de saúde do município estão realizando os testes para diagnóstico da enfermidade.