Mulheres com problema no joelho podem ter direito à aposentadoria sem idade mínima? Entenda as regras

Condições como artrose e lesões podem garantir benefícios no INSS, mas exigem comprovação médica e análise individual

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Problemas no joelho, como artrose, lesões no menisco, cirurgias ou dores crônicas, podem impactar diretamente a capacidade de trabalho. Em alguns casos, essas condições podem abrir caminho para benefícios previdenciários no INSS.

No entanto, é importante esclarecer: não existe uma lei automática que garante aposentadoria sem idade mínima apenas pelo problema no joelho. O direito depende de critérios específicos.

Quando o problema pode gerar aposentadoria

O INSS pode conceder benefícios quando a condição limita de forma significativa a vida da trabalhadora.

Isso ocorre principalmente quando há:

dificuldade de locomoção

incapacidade para o trabalho

impacto direto na rotina diária

Assim, o sistema avalia se a limitação é de longo prazo.

Quais benefícios podem ser liberados

Dependendo da gravidade do caso, a mulher pode acessar diferentes tipos de benefício.

Entre eles:

aposentadoria da pessoa com deficiência

aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez)

auxílio por incapacidade temporária

Além disso, cada modalidade segue regras próprias.

Não há direito automático

Mesmo com diagnóstico médico, o benefício não é garantido automaticamente.

O INSS exige avaliação pericial.

Além disso, a trabalhadora precisa comprovar:

laudos médicos

exames

histórico da doença

tempo de contribuição

Por isso, cada caso passa por análise individual.

Impacto no trabalho é determinante

O fator principal é o quanto a condição afeta a capacidade laboral.

Ou seja, não basta ter o problema.

É necessário comprovar que ele impede ou dificulta o exercício da profissão.

Assim, o direito depende da realidade de cada pessoa.

Atenção antes de solicitar

Muitas informações nas redes sociais podem gerar confusão.

Por isso, é importante entender que não existe aposentadoria automática.

Além disso, buscar orientação especializada aumenta as chances de sucesso no pedido.

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