Mulheres com problema no joelho podem ter direito à aposentadoria sem idade mínima? Entenda as regras
Condições como artrose e lesões podem garantir benefícios no INSS, mas exigem comprovação médica e análise individual
Problemas no joelho, como artrose, lesões no menisco, cirurgias ou dores crônicas, podem impactar diretamente a capacidade de trabalho. Em alguns casos, essas condições podem abrir caminho para benefícios previdenciários no INSS.
No entanto, é importante esclarecer: não existe uma lei automática que garante aposentadoria sem idade mínima apenas pelo problema no joelho. O direito depende de critérios específicos.
Quando o problema pode gerar aposentadoria
O INSS pode conceder benefícios quando a condição limita de forma significativa a vida da trabalhadora.
Isso ocorre principalmente quando há:
- dificuldade de locomoção
- incapacidade para o trabalho
- impacto direto na rotina diária
Assim, o sistema avalia se a limitação é de longo prazo.
Quais benefícios podem ser liberados
Dependendo da gravidade do caso, a mulher pode acessar diferentes tipos de benefício.
Entre eles:
- aposentadoria da pessoa com deficiência
- aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez)
- auxílio por incapacidade temporária
Além disso, cada modalidade segue regras próprias.
Não há direito automático
Mesmo com diagnóstico médico, o benefício não é garantido automaticamente.
O INSS exige avaliação pericial.
Além disso, a trabalhadora precisa comprovar:
- laudos médicos
- exames
- histórico da doença
- tempo de contribuição
Por isso, cada caso passa por análise individual.
Impacto no trabalho é determinante
O fator principal é o quanto a condição afeta a capacidade laboral.
Ou seja, não basta ter o problema.
É necessário comprovar que ele impede ou dificulta o exercício da profissão.
Assim, o direito depende da realidade de cada pessoa.
Atenção antes de solicitar
Muitas informações nas redes sociais podem gerar confusão.
Por isso, é importante entender que não existe aposentadoria automática.
Além disso, buscar orientação especializada aumenta as chances de sucesso no pedido.
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