Como ligar o ar-condicionado usando apenas placas de energia solar e não gastar com a conta de luz

Sistema fotovoltaico permite reduzir ou até zerar custos com energia, mas exige planejamento e dimensionamento correto

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Com o aumento constante na conta de energia, muitos brasileiros têm buscado alternativas para reduzir os custos. Nesse cenário, usar energia solar para alimentar aparelhos de alto consumo, como o ar-condicionado, tem se tornado cada vez mais comum.

A boa notícia é que já é possível ligar o ar-condicionado usando placas de energia solar, desde que o sistema seja dimensionado corretamente.

Como funciona a energia solar

O sistema fotovoltaico capta a luz do sol por meio de placas solares e a transforma em energia elétrica.

Além disso, essa energia pode ser utilizada imediatamente ou enviada para a rede elétrica, gerando créditos.

Assim, o consumo da casa passa a depender menos da concessionária.

Ar-condicionado é um dos maiores consumidores

O ar-condicionado está entre os aparelhos que mais consomem energia em uma residência.

Por isso, ele exige um sistema solar bem planejado.

Além disso, fatores como:

potência do aparelho

tempo de uso diário

eficiência energética

influenciam diretamente no dimensionamento do sistema.

Quantas placas são necessárias

A quantidade de placas solares depende do consumo do ar-condicionado.

Em média:

um aparelho de 9.000 BTUs consome cerca de 17 a 22 kWh por mês

sistemas maiores exigem mais geração de energia

Assim, para atender esse consumo, pode ser necessário instalar de 2 a 6 placas solares, dependendo da região e da incidência solar.

Sistema on-grid ou off-grid

Existem dois modelos principais de sistema:

On-grid: conectado à rede elétrica, permite compensação de energia

Off-grid: independente, funciona com baterias

O modelo on-grid é o mais utilizado, pois tem custo menor e maior eficiência.

Vale a pena investir?

Apesar do investimento inicial, o sistema solar pode gerar economia a longo prazo.

Além disso:

reduz a conta de luz

valoriza o imóvel

diminui o impacto ambiental

Assim, muitos consumidores conseguem retorno financeiro em poucos anos.

Atenção ao planejamento

Para garantir eficiência, o ideal é contar com um projeto técnico.

Além disso, é importante avaliar:

consumo total da residência

localização do imóvel

incidência solar

Dessa forma, o sistema atende corretamente a demanda.

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