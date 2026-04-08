Como ligar o ar-condicionado usando apenas placas de energia solar e não gastar com a conta de luz

Sistema fotovoltaico permite reduzir ou até zerar custos com energia, mas exige planejamento e dimensionamento correto

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Pouca gente usa, mas essa função do ar-condicionado é perfeita em dias de chuva
(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Com o aumento constante na conta de energia, muitos brasileiros têm buscado alternativas para reduzir os custos. Nesse cenário, usar energia solar para alimentar aparelhos de alto consumo, como o ar-condicionado, tem se tornado cada vez mais comum.

A boa notícia é que já é possível ligar o ar-condicionado usando placas de energia solar, desde que o sistema seja dimensionado corretamente.

Como funciona a energia solar

O sistema fotovoltaico capta a luz do sol por meio de placas solares e a transforma em energia elétrica.

Leia também

Além disso, essa energia pode ser utilizada imediatamente ou enviada para a rede elétrica, gerando créditos.

Assim, o consumo da casa passa a depender menos da concessionária.

Ar-condicionado é um dos maiores consumidores

O ar-condicionado está entre os aparelhos que mais consomem energia em uma residência.

Por isso, ele exige um sistema solar bem planejado.

Além disso, fatores como:

  • potência do aparelho
  • tempo de uso diário
  • eficiência energética

influenciam diretamente no dimensionamento do sistema.

Quantas placas são necessárias

A quantidade de placas solares depende do consumo do ar-condicionado.

Em média:

  • um aparelho de 9.000 BTUs consome cerca de 17 a 22 kWh por mês
  • sistemas maiores exigem mais geração de energia

Assim, para atender esse consumo, pode ser necessário instalar de 2 a 6 placas solares, dependendo da região e da incidência solar.

Sistema on-grid ou off-grid

Existem dois modelos principais de sistema:

  • On-grid: conectado à rede elétrica, permite compensação de energia
  • Off-grid: independente, funciona com baterias

O modelo on-grid é o mais utilizado, pois tem custo menor e maior eficiência.

Vale a pena investir?

Apesar do investimento inicial, o sistema solar pode gerar economia a longo prazo.

Além disso:

  • reduz a conta de luz
  • valoriza o imóvel
  • diminui o impacto ambiental

Assim, muitos consumidores conseguem retorno financeiro em poucos anos.

Atenção ao planejamento

Para garantir eficiência, o ideal é contar com um projeto técnico.

Além disso, é importante avaliar:

  • consumo total da residência
  • localização do imóvel
  • incidência solar

Dessa forma, o sistema atende corretamente a demanda.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.