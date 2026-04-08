Como ligar o ar-condicionado usando apenas placas de energia solar e não gastar com a conta de luz
Sistema fotovoltaico permite reduzir ou até zerar custos com energia, mas exige planejamento e dimensionamento correto
Com o aumento constante na conta de energia, muitos brasileiros têm buscado alternativas para reduzir os custos. Nesse cenário, usar energia solar para alimentar aparelhos de alto consumo, como o ar-condicionado, tem se tornado cada vez mais comum.
A boa notícia é que já é possível ligar o ar-condicionado usando placas de energia solar, desde que o sistema seja dimensionado corretamente.
Como funciona a energia solar
O sistema fotovoltaico capta a luz do sol por meio de placas solares e a transforma em energia elétrica.
Além disso, essa energia pode ser utilizada imediatamente ou enviada para a rede elétrica, gerando créditos.
Assim, o consumo da casa passa a depender menos da concessionária.
Ar-condicionado é um dos maiores consumidores
O ar-condicionado está entre os aparelhos que mais consomem energia em uma residência.
Por isso, ele exige um sistema solar bem planejado.
Além disso, fatores como:
- potência do aparelho
- tempo de uso diário
- eficiência energética
influenciam diretamente no dimensionamento do sistema.
Quantas placas são necessárias
A quantidade de placas solares depende do consumo do ar-condicionado.
Em média:
- um aparelho de 9.000 BTUs consome cerca de 17 a 22 kWh por mês
- sistemas maiores exigem mais geração de energia
Assim, para atender esse consumo, pode ser necessário instalar de 2 a 6 placas solares, dependendo da região e da incidência solar.
Sistema on-grid ou off-grid
Existem dois modelos principais de sistema:
- On-grid: conectado à rede elétrica, permite compensação de energia
- Off-grid: independente, funciona com baterias
O modelo on-grid é o mais utilizado, pois tem custo menor e maior eficiência.
Vale a pena investir?
Apesar do investimento inicial, o sistema solar pode gerar economia a longo prazo.
Além disso:
- reduz a conta de luz
- valoriza o imóvel
- diminui o impacto ambiental
Assim, muitos consumidores conseguem retorno financeiro em poucos anos.
Atenção ao planejamento
Para garantir eficiência, o ideal é contar com um projeto técnico.
Além disso, é importante avaliar:
- consumo total da residência
- localização do imóvel
- incidência solar
Dessa forma, o sistema atende corretamente a demanda.
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