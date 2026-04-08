UEG prorroga inscrições para vestibular e oferece 450 vagas em diferentes cursos

Prazo ampliado dá nova chance para quem quer ingressar no ensino superior público

Pedro Ribeiro - 08 de abril de 2026

A prova objetiva está marcada para dia 17 de maio. (Foto: Reprodução)

Quem ainda não garantiu participação no vestibular da Universidade Estadual de Goiás (UEG) ganhou mais tempo.

O prazo de inscrição para o processo seletivo 2026/2 foi estendido até o dia 15 de abril.

Ao todo, são oferecidas 450 vagas distribuídas em 12 cursos de graduação.

Entre as opções disponíveis estão Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 50, e o pagamento pode ser realizado até o dia 16 de abril.

Quem já se inscreveu, mas perdeu o prazo do boleto anterior, precisa acessar o sistema novamente para emitir um novo documento com data atualizada.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com prova objetiva e redação, marcada para o dia 17 de maio. Já o resultado final está previsto para 25 de junho.

Durante a inscrição, o candidato deve escolher o curso, a cidade, o turno e ainda pode indicar uma segunda opção de graduação.

Também há reserva de vagas para estudantes de escola pública, negros, indígenas e pessoas com deficiência, além de vagas suplementares para quilombolas.

Para acessar o edital completo, clique aqui.

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