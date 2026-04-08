UEG prorroga inscrições para vestibular e oferece 450 vagas em diferentes cursos
Prazo ampliado dá nova chance para quem quer ingressar no ensino superior público
Quem ainda não garantiu participação no vestibular da Universidade Estadual de Goiás (UEG) ganhou mais tempo.
O prazo de inscrição para o processo seletivo 2026/2 foi estendido até o dia 15 de abril.
Ao todo, são oferecidas 450 vagas distribuídas em 12 cursos de graduação.
Entre as opções disponíveis estão Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 50, e o pagamento pode ser realizado até o dia 16 de abril.
Quem já se inscreveu, mas perdeu o prazo do boleto anterior, precisa acessar o sistema novamente para emitir um novo documento com data atualizada.
O processo seletivo será realizado em etapa única, com prova objetiva e redação, marcada para o dia 17 de maio. Já o resultado final está previsto para 25 de junho.
Durante a inscrição, o candidato deve escolher o curso, a cidade, o turno e ainda pode indicar uma segunda opção de graduação.
Também há reserva de vagas para estudantes de escola pública, negros, indígenas e pessoas com deficiência, além de vagas suplementares para quilombolas.
Para acessar o edital completo, clique aqui.
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