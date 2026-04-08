Líder religioso preso por crimes sexuais em Itumbiara tinha como vítimas adolescentes de 12 e 13 anos

Denúncia inicial levou à descoberta de outros casos envolvendo diferentes vítimas

Pedro Ribeiro - 08 de abril de 2026

Caso começou a ser apurado após uma denúncia de que o suspeito teria enviado imagens íntimas para uma adolescente. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem, de 39 anos, identificado como líder de jovens em uma congregação religiosa de Itumbiara, foi preso na última segunda-feira (07) suspeito de cometer uma série de crimes sexuais contra adolescentes e mulheres.

Ele teria como vítimas principais duas adolescentes, de 12 e 13 anos, além de uma mulher adulta com deficiência intelectual.

Os crimes incluem estupro de vulnerável, tentativa de produção de conteúdo íntimo envolvendo menores e armazenamento de material ilegal.

O caso começou a ser apurado após o Conselho Tutelar receber uma denúncia de que o suspeito teria enviado imagens íntimas para uma adolescente nas redes sociais, além de solicitar fotos da vítima.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil (PC) identificou que o homem também teria induzido vítimas a praticarem atos íntimos durante videochamadas, além de registrar essas interações sem autorização.

Ainda segundo a apuração, ele mantinha grande quantidade de material pornográfico envolvendo menores armazenado.

A polícia não descarta a existência de outras vítimas.

Diante da gravidade dos fatos, a prisão preventiva foi autorizada pela Justiça.

O investigado permanece à disposição do Poder Judiciário.

A PC também informou que a divulgação da imagem do suspeito foi autorizada conforme despacho do delegado responsável pelo inquérito, com o objetivo de possibilitar o surgimento de novas vítimas e o avanço das investigações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!