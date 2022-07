Corpo de Ronaldo Caiado Filho será velado na capital em cerimônia reservada à família

Fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado com Thelma Gomes, Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, morreu neste domingo (03) e será velado a partir das 16h no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia, em cerimônia que a princípio será reservada somente à família e pessoas mais próximas.

Informações ainda não confirmadas pelo Governo de Goiás dão conta de que o corpo do caçula foi encontrado na fazenda da família, em Nova Crixás.

Ronaldo Caiado Filho era o mais novo dos quatro irmãos, Anna Vitória, Maria e Marcela.

O chefe do executivo no estado e a primeira-dama, Gracinha Caiado, receberam a triste notícia no final da manhã enquanto participavam da missa do último dia da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade.

A assessoria de comunicação do Governo do Estado confirmou a morte do filho caçula do governador, momentos após o casal ter saído às pressas, amparados por seguranças, da cidade vizinha à capital.

O Portal 6 apurou que o governador Ronaldo Caiado, logo após a notícia, foi de helicóptero para o Palácio das Esmeraldas. Já Thelma Gomes, que mora em Goiânia, está sendo amparada por amigos do Partido dos Trabalhadores (PT), do qual é filiada e militante ativa.

A reportagem conversou com pessoas próximas à família e elas lembraram que Ronaldo Caiado Filho, a exemplo do pai, gostava muito da vida rural e de estar em contato com a natureza.

Embora pouco ativo nas redes sociais, a maioria das postagens de Ronaldo Caiado Filho remete a viagens e momentos de descanso.

O orgulho de ser goiano também é evidenciado em uma das postagens em que ele homenageia a poetiza Cora Coralina e faz referências elogiosas à Chapada dos Veadeiros.