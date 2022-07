Anápolis já tem protocolo específico para atender casos suspeitos de varíola dos macacos

Com a crescente no número de casos de varíola dos macacos no Brasil, os profissionais de saúde de Anápolis passaram por treinamentos específicos para atender eventuais pacientes contaminados.

A capacitação foi realizada pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES). Ao Portal 6, a diretora de vigilância epidemiológica do município, Mirlene Garcia, explicou como funciona o protocolo.

O paciente com sintomas se dirige à unidade de saúde, onde receberá os cuidados iniciais e fará a coleta de material para exame.

Nos quadros sintomáticos leves, a pessoa é mandada para casa, mas será monitorada. Ela precisa cumprir isolamento social nos mesmos moldes que os doentes com Covid-19.

Se houver casos graves, é realizada uma avaliação. Em havendo necessidade de internação, o paciente é encaminhado ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, referência para patologias do tipo.

Por ora, Anápolis ainda não tem casos suspeitos de varíola dos macacos. No entanto, o boletim mais recente do Ministério da Saúde indica 76 infecções em seis estados e no Distrito Federal.

Ainda não há confirmação, mas Goiás conta com três casos suspeitos registrados da doença, sendo um deles uma mulher de Goiânia, de 43 anos.

Caso suspeito

O Ministério da Saúde definiu como sendo um caso suspeito o indivíduo que apresentar subitamente febre, aumento dos linfonodos do pescoço e erupções agudas na pele.

Além disso, ficou definido como caso provável a pessoa que apresentar sintomas e tiver tido contato com alguém com suspeita\comprovação da doença, ou que tiver viajado para algum país endêmico ou com casos registrados nos dias anteriores.