Enel é a empresa com o maior número de reclamações no estado, aponta Procon Goiás

A Enel distribuidora de energia apareceu no topo da lista de empresas com os maiores números de reclamações, em Goiás. A relação foi divulgada nesta terça-feira (05), pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

A publicação segue às instruções da Lei de Acesso à Informação (LAI) e mostra a apuração relativa ao mês de junho deste ano. Neste período, o órgão de defesa do consumidor registrou 119 atendimentos, apenas de clientes que se queixavam da concessionária.

O ranking é composto por dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), que reúne ações formalizadas presencialmente e por telefone. Além disso, as manifestações no formato online, feitas através do Procon Web, também entram no levantamento.

Atrás da companhia de energia, apareceu a Claro, que ficou em segundo lugar na lista, com 86 registros de reclamações. Logo em seguida, está a Tim, com 49 solicitações.

Ao todo, o órgão recebeu queixas de mais de 7 mil consumidores de empresas em todo o estado. Para acessar o ranking completo, basta entrar no site procon.go.gov.br.