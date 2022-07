Festival de churrasco em Anápolis garante desconto em ingresso até esta quarta-feira (06)

Considerado maior festival de churrasco de Anápolis, o Brazza BBQ preparou um desconto especial para quem comprar nesta quarta-feira (06) a entrada para o evento.

O festival, marcado para o dia 06 de agosto, no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, lançou promoção de ingressos numa parceria com a Alba Beef.

Para resgatar o desconto é simples. Basta ir ao site de compras Sympla e aplicar o código promocional ALBABEEF antes de escolher o pacote desejado.

Assim, o passaporte de open bar e open food que antes custava R$ 230 passará a sair por R$ 210 com o cupom da promoção.

Já nos pontos de vendas presenciais, localizados na Kranfo – Empório & Carnes e na Adega Jundiaí, para pagar menos na compra é preciso apenas mencionar o cupom Alba Beef e aproveitar.

Brazza BBQ

O grande festival de churrasco contará com mais de duas toneladas das mais saborosas carnes, preparadas especialmente por 12 chefs de cozinha de renome nacional.

Serão oito horas de evento com muita comida com cortes premium e bebidas dos mais diversos tipos, tudo já garantido no passaporte de entrada.

Além disso, o Brazza BBQ também contará com muita música para animar o público ali presente.