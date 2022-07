Governo abre mais de 5 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos

O Governo de Goiás está com 5.025 vagas abertas para cursos técnicos e de qualificação profissional gratuitos para o projeto Bolsa Formação.

Além de estudar gratuitamente, o aluno também será contemplado com um auxílio financeiro no valor de R$ 4,50 por hora/ aula.

Os interessados em participar podem se inscrever por meio do site www.desenvolvimento.go.gov.br. Para as aulas participantes o prazo é até o dia 17 de julho. Já para a modalidade técnica, existe um pouco mais de tempo, findando no dia 24 de julho. Não há cobrança de taxa.

Entre os requisitos solicitados estão: ter idade mínima de 16 anos, possuir certificado de conclusão do ensino fundamental e residir em Goiás.

Ao todo, são três os editais disponíveis para as linhas Qualifica Mais Emprega Mais, Qualifica Mais Progredir e Cursos Técnicos.

As oportunidades são destinadas para as cidades de Anápolis, Goiânia, Aparecida, Catalão, Crixás, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Nova Crixás, Porangatu, Rio Verde e outras.

Mais informações a respeito das vagas, além dos municípios contemplados estão disponíveis nos editais.