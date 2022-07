Homem acorda e descobre que está dividindo a cama com “bicho” de 20 centímetros

Um norte-americano decidiu compartilhar o pânico vivenciado na cama: ele estava dividindo os lençóis com um ‘bicho’ de 20 centímetros extremamente venenoso. O caso aconteceu no Texas (EUA).

Jesse Pye, de 35 anos, explicou como foi dar de cara com uma centopeia-gigante-de-cabeça-vermelha, que é um animal capaz de comer escorpiões e até cobras.

“Eram 07h30 e eu estava acordando para me preparar para o trabalho”, contou ao jornal Metro. “Vi algo preto que parecia uma cobra ou um verme gigante, não tinha certeza do que era, mas sabia que não era bom!”, relembrou.

“Minha reação imediata foi me mover devagar e pegar meus óculos e o celular. Comecei a filmar porque não podia acreditar. Então eu já sabia que era uma lacraia, mas não sabia de que tipo. Não tinha certeza se era venenosa”.

“Nunca tinha visto uma tão grande”, exclamou o homem que temeu pela vida já que o veneno do animal é capaz de causar náuseas, dor de cabeça, necrose da pele e, em casos mais graves, insuficiência renal e ataque cardíaco.

Titulada de “criatura do inferno” por Jesse, a lacraia foi liberta pelo homem, que retirou todo o lençol com o bicho e o sacudiu no jardim, para se livrar dela.

Veja