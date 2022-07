A longa história de ‘toda tampa tem sua panela’ é verdadeira e é claro que o seu signo também tem suas preferências por afinidade.

Pessoas com personalidades muito diferentes podem sofrer severamente com a incompatibilidade de ideias e divergências de estilos de vida.

Ou seja, levar um romance com alguém completamente ímpar pode ser, na verdade, uma grande dor de cabeça. Afinal, já aprendemos que a história dos ‘opostos se atraem’ só funciona em filmes da Disney.

Descubra o tipo de homem que mais combina com o seu signo:

1. Áries

As arianas são o próprio fogo em personalidade. Pavio curto e mandonas, as mulheres nascidas entre os dias 21 de março e 20 de abril detestam encontrar alguém completamente submisso e dramático.

Um match ideal para este signo seria com signos de: escorpião e sagitário.

2. Touro

As taurinas são amorosas, fiéis, adeptas aos relacionamentos duradouros e caseiras. Um bom par para esse signo seria alguém estável emocionalmente e financeiramente, que prospecta um futuro próspero.

Uma boa alternativa seria signos regidos pelo elemento terra, como capricórnio e virgem.

3. Gêmeos

As geminianas, por suas vezes, são completamente espíritos livres e detestariam se envolver em um relacionamento conservador e preso.

São falantes, curiosas e extremamente compatíveis com sagitarianos. Gostam de uma vida leve e inconstante, com uma rotina flexível e muitos amigos por perto.

4. Câncer

As cancerianas já são extremamente românticas e carentes. Gostam de ficar ‘de love’ sempre que possível. As famosas ‘emocionadas’ do zodíaco.

Um bom parceiro para elas seria os piscianos, taurinos ou até mesmo os escorpianos, que são extremamente fiéis.

5. Leão

As leoninas adoram parceiros sensuais, que entendam o seu lado ‘estrela’ e a bajulem por isso. Apesar disso, elas são extremamente cuidadosas com os companheiros.

Um match ideal para as nativas seria Libra, Áries ou Gêmeos.

6. Virgem

As mulheres nascidas com o Sol em virgem são bastante criteriosas, exigentes e difíceis de agradar. Para se relacionar com elas tem de ser alguém bastante esforçado.

Os signos terrosos – assim como virgem – Touro e Capricórnio, são boas alternativas para um romance sólido. Mas escorpianos também podem ser uma alternativa saudável.

7. Libra

As librianas são difíceis de se comprometer em um relacionamento sério, são indecisas e precisam ter certeza de onde estão entrando.

Mas, caso decidam, Gêmeos e Aquário são sempre excelentes opções, por também serem regidos pelo elemento ar. Leoninos não estão descartados da lista de crushs para o match perfeito.

8. Escorpião

A intensidade extrema de uma escorpiana não permite que ela se envolva com alguém prático e superficial, como um aquariano, por exemplo, aliás, essa seria uma combinação caótica.

Escorpianas dariam muito certo com pessoas taurinas, cancerianos, piscianos e até mesmo, os próprios escorpianos.

9. Sagitário

Assim como os geminianos, os espíritos livres da sagitariana a obriga a se envolver com alguém na mesma vibe e sintonia.

Ou seja, alguém curioso, que queira conhecer o novo e não seja nada acomodado. E é claro que estamos falando de Áries, Gêmeos e Leão.

10. Capricórnio

Já as capricornianas são completamente pé no chão e dificilmente confiam nas pessoas. No entanto, os signos que seriam perfeitamente combinantes com elas são Touro e Virgem, que também são regidos pelo elemento Terra.

Peixes também seria uma excelente opção para um match seguro e romântico.

11. Aquário

A prioridade por espaço pessoal faz da aquariana uma mulher mais complicada de se relacionar com alguém. É necessário que o parceiro entenda suas limitações e respeite suas demarcações.

Gêmeos, libra e até os próprios aquarianos são alguns dos signos que apresentam uma boa compatibilidade com elas.

12. Peixes

Por fim, a última casa do zodíaco, as piscianas são extremamente amorzinhos e só conseguem ser felizes em um relacionamento que haja 100% de doação de ambos.

Câncer, touro e escorpião podem ser as melhores opções para viver um romance de cinema.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!