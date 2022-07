Governo abre inscrições para negócios inovadores com bolsas de até R$ 4 mil

O programa Embaixadores da Inovação, feito pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), anunciou a abertura de 30 vagas, com formação de cadastro de reserva, para todas as regiões de Goiás.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 de julho pelo site https://www.desenvolvimento.go.gov.br/embaixadores.

O projeto selecionará 10 bolsistas para a categoria pleno com auxílio no valor de R$ 4 mil. Além dessas, 20 vagas estarão disponíveis para a linha júnior com bolsa no valor de R$ 3 mil. O período para os bolsistas é de um ano.

A oportunidade tem como objetivo fortalecer os empreendedores goianos e contribuir com a geração de novos negócios inovadores no estado.

Entre os requisitos para participação do projeto na categoria pleno estão: possuir pós-graduação em áreas ligadas a tecnologia e inovação, ter experiência profissional de seis anos no segmento e ter realizado eventos no campo.

Já para os júnior, é necessário ser formado em qualquer curso, ter experiência mínima de dois anos e ter trabalhado em ambientes de promotores de inovação.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no edital.