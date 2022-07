Burburinho na reta final antes das convenções leva esperança a aliados de Caiado

As especulações em torno da saída de Lissauer Vieira (PSD) da base do governador Ronaldo Caiado (UB) deram uma movimentada nos bastidores da corrida eleitoral essa semana, pelo menos para os pré-candidatos ao Senado que disputam a vaga na chama majoritária do governador.

O progressista Alexandre Baldy correu para Brasília para reuniões e articulações a portas fechadas no Senado, local onde ‘dá expediente’ toda semana. Já o presidente do partido de Lissauer, Vilmar Rocha, tenta amenizar os rumores dizendo que o momento que antecede as convenções é de muita movimentação e, por isso, é preciso “aguardar o final do filme”. Em entrevista essa semana à TV Gazeta, Lissauer admitiu a possibilidade de deixar a base de Caiado nessas eleições.

Além de Baldy, os deputados federais delegado Waldir Soares e Zacharias Calil – ambos do mesmo partido do governador – e o atual senador Luiz do Carmo (PSC) – cujo nome é umbilicalmente ligado às Assembleias de Deus – se sentem aliviados com a possível saída de Lissauer da base governista em busca do pleito ao Senado.

De qualquer maneira, a pergunta mais comum é: a qual chapa Lissauer iria compor?

DAQUI PRA LÁ

O jornalista Vassil Oliveira seria o “cara” da interlocução entre o ex-pré-candidato ao Senado pelo PSD, Henrique Meirelles. Com a desistência do goiano mais paulista da história da política goiana, Vassil foi seduzido para assumir a Comunicação de Campo Grande.

A notícia da nomeação movimentou colunas de política da capital do Mato Grosso do Sul. A prefeitura de lá é comandada por Adriane Lopes (Patriota).

Vassil foi o 1° secretário de Comunicação de Ronaldo Caiado, mas deixou o posto 20 dias após a nomeação. Seis meses depois, assumiu a Comunicação da Prefeitura de Goiânia.

CAIADO DE VOLTA

O governador Ronaldo Caiado (UB) recebeu, na sede do diretório estadual do União Brasil nesta quarta-feira (13), pelo menos 33 prefeitos que reafirmaram apoio à reeleição.

Entre eles, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), e o presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves (MDB).

Dissidente do PSDB, o prefeito tucano, Vando Vitor, agradeceu o governador pelos R$ 13 milhões em equipamento ao hospital municipal de Palmeiras de Goiás.

AO VIVO

Roberto Naves será entrevistado pelo Portal 6 nesta quinta-feira (14). É às 15h na redação de Anápolis. Transmissão ao vivo pelas redes sociais.

CPI ARQUIVADA

Com apenas um voto contrário, do deputado Humberto Teófilo (Patriota), a CPI da Saúde foi arquivada durante reunião de colegiado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

HOMENAGEM

Às 08h desta quinta-feira (14) a reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Angelita Pereira de Lima entrega o novo Auditório do Centro de Estudo do Aparelho Digestivo da Faculdade de Medicina da UFG.

O local será denominado Auditório Hélio Moreira, em homenagem ao médico, escritor e pesquisador – um dos mais reconhecidos no Brasil e no exterior por ter publicado quase 200 estudos científicos em diversos países e ter cinco livros publicados.

NOTA DEZ

Para a repórter do Portal 6 Aglys Nadielle que, exercendo o bom jornalismo, ouviu Michelle Pires, mãe do jovem Emanuel, de apenas 15 anos, morto em um acidente fatal, em 2020. Deu voz ao luto e, sobretudo, à luta de Justiça de uma mãe. Leia a reportagem aqui.

NOTA ZERO

Para o prefeito de Santa Rosa de Goiás, Ulisses Alves de Brito (PDT), que permitiu que o irmão, Wilton Alves de Brito, usasse um dos depósitos da prefeitura para guardar 280 sacos de adubos. O flagrante foi feito pelo MPGO em fevereiro deste ano.

Para ler todas as notas, clique aqui. Siga a Rápidas no Twitter e fique por dentro de todas as novidades!