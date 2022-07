A cozinha é onde, normalmente, se reúne com a família e amigos para momentos agradáveis e descontraídos.

É lá onde exploramos nossos dotes culinários e nos aventuramos em receitas mirabolantes. Mas, será que há algum perigo nesse ambiente tão “delicioso”?

6 perigos que você pode estar correndo dentro da cozinha e não sabe:

1. Incêndio

Não tem como começar essa lista sem falar dos riscos que se corre de causar um incêndio na cozinha.

Isso porque, lá dentro lidamos com combustão, gordura e fumaça o tempo todo, esse é o ambiente perfeito para causar um tremendo incêndio no ambiente.

2. Contaminações

Para quem trabalha em cozinha de restaurante e bar, em especial, o risco de contaminação é maior, mas não é algo que se descarta em casas comuns.

E quando falamos de contaminação, não é de comida estragada em si, cozinhas atraem pragas e roedores que podem levar toxinas para todo o ambiente.

3. Acidentes físicos

Não dá para ignorar o fato de que o tempo todo, na cozinha, lidamos com objetos perigosíssimos, como facas e tesouras.

Por isso, cortes são inevitáveis, assim como as queimaduras, manuseando panelas quentes e chamas do fogão.

4. Explosão

Sem sombra de dúvidas, esse é um dos maiores medos que uma cozinha traz: explosão. E, acredite se quiser, mas pode ocorrer, ainda mais porque usamos panela de pressão.

A temida panela é muito eficaz e segura, mas qualquer deslize pode ocasionar um acidente terrível e gigantesco.

5. Estouros

Outra coisa que pode ocorrer são as mini explosões que também causam muita dor de cabeça e sujeira.

O micro-ondas, por exemplo, é um eletrodoméstico que a qualquer momento pode fazer os alimentos explodirem lá dentro.

6. Tombos e tropeções

Por último, dentro da cozinha é muito comum as pessoas levarem tombos e tropeços, até porque trata-se de um ambiente com o chão impregnado de gordura e, em alguns casos, pode ficar com respingos de água.

