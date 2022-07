Colisão misteriosa mata jovem em Jaraguá e gera comoção nas redes sociais

Leandro da Silva Arruda, de 25 anos, é a vitima que morreu em um estranho acidente em Jaraguá, município da região Central de Goás.

O acidente aconteceu no final da madrugada deste domingo (17), quando um VW Gol que ele dirigia saiu da pista e caiu em um córrego, na altura do distrito de Mirilândia.

O socorro foi acionado por moradores da região, mas ele foi retirado do veículo já sem os sinais vitais pelo Corpo de Bombeiros.

O óbito de Leandro foi confirmado no Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA).

A estrada onde ocorreu o acidente é de terra e não possui iluminação.

Existe a suspeita de que algum veículo tenha colidido com o carro do jovem antes da queda no córrego. A Polícia Civil, que esteve no local do acidente, vai investigar o caso.

Nas redes sociais é grande a comoção pela morte de Leandro, que foi apontado como uma pessoa amável e tranquila.