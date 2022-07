Idoso morre e dois ficam feridos após carro capotar

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um idoso, de 76 anos, e deixou outras duas pessoas feridas neste domingo (17), em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

A causa ainda é incerta. No entanto, acredita-se que o condutor do veículo tenha perdido o controle por estar em alta velocidade antes de capotar o carro. Ele também não usava o cinto de segurança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o idoso já sem sinais vitais e preso nas ferragens. Entre os passageiros, um estava em estado grave e outro tinha ferimentos leves.

As duas vítimas foram removidas do carro e encaminhas às pressas para o Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto.

Outra equipe de bombeiros ficou no local do acidente e realizou o desencarceramento do corpo do idoso.