Apesar da fama de impecáveis, os amorzinhos do zodíaco também possuem imperfeições e existem alguns defeitos que toda pessoa do signo de Peixes tem e incomoda muito quem ousa a namorar com eles.

É claro que todo mundo tem problemas, mas o pisciano possui algumas características insuportáveis que, inclusive, os tornam inamoráveis para outros signos, como áries, gêmeos, virgem e sagitário.

Pessoas metódicas podem, literalmente, abominar o estilo de vida do pisciano, por serem completamente diferentes. Entenda melhor!

6 defeitos que toda pessoa do signo de Peixes tem:

1. Possuem um mundo particular

Contra toda a realidade, o pisciano procura viver como ‘nas profundezas das águas’. Levados pelas correntes, eles simplesmente não dão muita moral para a realidade.

Fantasiam situações irreais e levam as relações apenas pela intuição e emoção. Isso pode estressar muito as pessoas ‘pé no chão’, adeptas da razão.

2. Preferem as curvas

Não peça para um pisciano andar em linha reta – no sentido de tomar decisões coerentes e racionais. Eles com certeza vão preferir fazer curvas insanas.

Talvez cheguem no mesmo destino? Talvez. Mas as chances de se perderem no caminho e acabar se machucando com as expectativas são enormes.

3. São pegajosos

Ok, já sabemos que os piscianos são amorzinhos, mas não é só isso. Eles são pegajosos dentro de uma relação, inclusive, com ficante.

O que pode acabar sendo um pouco preocupante, porque o amor deles sufoca e deixa as outras pessoas desestabilizadas facilmente.

Calma, pisciano! Respira! Ninguém está 100% disponível o tempo todo! É preciso dar um pouco de espaço.

4. Indeciso

Trazendo um pouco do traço dominante de libra, o signo de peixes também consegue ser bastante indeciso. Principalmente, por ser guiado pelas emoções.

Num momento de mix de sentimentos, ele simplesmente surta. É complicado lidar com um pisciano pela enorme probabilidade de instabilidade na relação.

5. Preguiça

Ah, mas um pisciano sabe ser preguiçoso também. A agitação não combina nenhum pouco com eles. Gostam de curtir a tranquilidade do mundinho deles.

Não espere que eles virem noites em baladas, curtindo uma música alta. Isso realmente não tem nada a ver com eles.

6. Ingênuo

Pode parecer atento a tudo, mas engana bem. O pisciano é ingênuo demais, devido ao enorme coração bonzinho.

Ele é incapaz de enxergar uma amizade tóxica ou uma traição no relacionamento, a não ser que chegue escancarado para ele.

