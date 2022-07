Mais dois casos da Monkeypox são confirmados em Goiás

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) confirmou nesta terça-feira (19) mais dois casos da Monkeypox. Agora, Goiás acumula seis pessoas infectadas pela doença.

Deste total, quatro são na capital e outros dois em Aparecida. Segundo o último boletim divulgado pela SES, todas as notificações são de homens, com idade entre 24 e 41 anos.

São 19 casos ao todo. Além das 06 confirmações, outros 08 estão sob suspeita, enquanto 05 foram descartados pela pasta.

Os dois primeiros foram notificados no dia 09 de julho, em Aparecida de Goiânia, em homens de 33 e 34 anos. A SES confirmou que ambos já receberam alta.

No total, o Brasil já tem 384 casos confirmados. O primeiro caso do país foi registrado no dia 08 de junho, em São Paulo.