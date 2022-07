Conheça Andrio Gabriel, dono hit “Festa Boa”, nova aposta da música sertaneja

Aos 25 anos, o cantor Andrio Gabriel é a nova aposta da Toca Music, gravadora capitaneada pelo compositor anapolino Gabriel Agra. Inserido no meio musical desde criança, o artista lançou recentemente a música “Festa Boa”, fazendo o debute no show business após 08 anos morando em Goiás.

Ao Portal 6, Andrio contou como deu os primeiros passos na música sertaneja, começando ainda dentro do meio familiar. “Eu nasci em uma família de músicos e cresci no meio artístico. Meus avós eram cantores, meu pai cantou com meu tio. Por volta dos 14 anos eu comecei a tocar violão na banda do meu tio”, conta o dono hit que já tem mais de 60 mil visualizações no Youtube.

Ainda durante a adolescência, o cantor se mudou para Goiás para montar uma dupla sertaneja e cantar em bares e eventos particulares. “Por volta dos 17, me surgiu a proposta de vir pra Goiás trabalhar com dupla. Nesta época eu estava no Rio Grande do Sul e para mim foi muito fácil decidir. Falei pro meu pai que ia pra Goiás e a gente veio. Trabalhei 02 anos e meio com a dupla”, contou.

Após o período cantando com o parceiro, Andrio foi convidado para ingressar na Toca Music, em 2020, a convite do ex-parceiro de dupla de Gabriel Agra.

“Quando eu terminei minha dupla, eu pensei que não queria terminar minha relação com a música. Eu comecei a estudar sobre gravação e produção. Chegou um dia que o Gregore, que é o ex-parceiro do Gabriel, me convidou para conhecê-lo e no começo era apenas na parte de produção e em 2020 eu entrei para a Toca do Agra. Profissionalmente, eu aprendi tudo com o Gabriel”, relembrou.

A oportunidade de cantar profissionalmente surgiu durante os momentos em que estava compondo. Entre uma letra e outra, ele soltava a voz e o talento logo foi reconhecido. “Essa oportunidade de cantar na Toca Music aconteceu durante as composições. A gente tinha muita música boa que não foi pra frente. O Gabriel viu que eu tinha talento para compor, produzir e depois percebeu que eu cantava”.

A oportunidade de gravar a primeira música não demorou a acontecer. Festa Boa, foi escolhida após uma conversa de Andrio com Gabriel Agra. “Fiquei feliz de poder gravar algo que era mais minha essência. Ele [Gabriel] entrou nessa etapa de escolha de repertório, você tem que gravar algo pras meninas da faculdade. Nós decidimos juntos e eu confio no feeling dele”.