Supostos beijos de Jade e Medina e Yasmin Brunet e Léo Picon agitam festa

Após o beijo entre Yasmin Brunet, 34, e João Guilherme, 20, ter balançado a web no início da semana, agora um suposto beijo entre Jade Picon, 20, e Gabriel Medina, 28, virou assunto para internautas. Os dois teriam ficado na noite desta quarta (20) em um bar em São Paulo.

Além disso, Brunet também teria trocado beijos com o irmão de Jade, Leo Picon, 26. Tudo isso teria acontecido no Galleria Bar, estabelecimento do irmão da atriz de primeira viagem, em que ele trabalha como DJ em algumas noites da semana.

“Jade pegando o Medina e Leo pegando a Yasmin, depois dela pegar Xamã e João Guilherme, que já ficaram com a Jade. A vida amorosa dos famosos é muito agitada. Morto Inveja”, escreveu um internauta sobre a situação.

Essa não é a primeira vez que surgem boatos de um affair entre Jade e o surfista. “Imagina o encontro de Yasmin Brunet, Jade, Leo Picon e Medina?”, escreveu outra. Apesar disso, Leo Picon foi ao perfil Let’s Gossip, no Instagram, e desmentiu que teria beijado a modelo.

“Yasmin Brunet é uma mulher maravilhosa que realmente estava por lá, gente finíssima, elegante, cheirosa, sempre um prazer estar com ela, mas… É mentira. Fatos são fatos”, escreveu o influenciador digital. Já Jade e Gabriel Medina não comentaram os boatos.