Goiás vai ganhar condomínio de luxo exclusivo para idosos

Um condomínio especial, pensado exclusivamente para pessoas idosas, está sendo projetado em Valparaíso de Goiás, município localizado no Entorno do Distrito Federal.

O projeto está saindo do papel levando em consideração o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontou que o Brasil, em 2019, contava com cerca de 32,9 milhões de idosos.

Diante disto e da estimativa do crescimento desta taxa, o condomínio exclusivo está sendo construído no bairro planejado Reserva do Vale, na cidade de Valparaíso.

Na região, estão sendo implantados condomínios horizontais, parques, áreas comerciais, espaços de lazer e integração, como espaços voltados para a prática de esportes, saúde e educação.

A parceria entre o Plano Urbano e a Renovoo oferecerá 250 lofts de alto padrão, com uma suíte ou duas, voltados para a locação exclusiva de pessoas da terceira idade.

Marcos Franco, diretor de engenharia da Plano Urbano afirma que o condomínio vai oferecer além de conforto e segurança, cuidados médicos 24 horas para os moradores.

Os lofts ainda serão totalmente mobiliados, contendo uma sala com dois ambientes, cozinha gourmet integrada, lavabo, lavanderia, adega. Além disso, os alojamentos já contam com internet de fibra ótica e smart TV.

Pensando na saúde dos moradores, o condomínio terá serviços médicos com monitoramento dos sinais vitais de todos os idosos, nutricionista, fisioterapeuta e enfermaria.

O ambiente vai contar com bastante natureza, restaurante, spa, academia, piscinas térmicas, salão de jogos, centro de recreação, churrasqueiras, cinema, salão de festas, ciclovia e muito mais.