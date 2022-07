Fã de Luan Santana percorre 150 km para ver o cantor em Anápolis: “morrendo de saudades”

O segundo dia de Arraiana começou repleto de expectativas, principalmente para os fãs do cantor sertanejo Luan Santana, que inclusive estão vindo de longe para acompanhar o ídolo.

Glayciane Souza segue de perto o cantor há 11 anos e neste nono show do Luan, a jovem continua com a mesma emoção do primeiro. O amor é tão grande que a moça veio de Brasília para poder estar ao lado do ídolo.

“Eu sai de casa às 04h da manhã e cheguei às 06h com a expectativa de matar toda a saudade que a pandemia não deixou a gente ter contato com ele. Esse é o primeiro show pós pandemia e estou morrendo de saudades”, contou em entrevista ao Portal 6.

“São 11 anos de amor pelo Luan, desde a música Amar não é pecado. Desde então, todo show eu vou atrás de ganhar um abraço dele. Esse abraço ainda não saiu, mas eu tenho fé de que hoje ele vem”, completou.

Considerado o maior evento beneficente de Goiás, o Arraiana celebra anualmente o aniversário da cidade e este ano é ainda mais especial, já que está sendo retomado após dois anos de pausa por causa da pandemia da Covid-19.

Ao Portal 6 o prefeito Roberto Naves (PP) revelou que a expectativa para este segundo dia de festa é de receber mais de 17 mil pessoas e os próximos dias de festa já contam com diversos ingressos vendidos.

“Jorge e Mateus já é sucesso total, estando esgotado desde o segundo dia de venda. Edson e Hudson já passou de 11 mil ingressos trocados. A expectativa é realmente de que toda a família anapolina possa vir para se divertir e aproveitar o Arraiana”, afirmou.