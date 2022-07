Às vezes, a grande quantidade de mensagens recebidas no WhatsApp ao longo do dia pode trazer uma sobrecarga na rotina e respondê-las pode ser algo que nem passe pela nossa cabeça. No entanto, uma nova função está prestes a chegar na plataforma e promete acabar de vez com as mensagens não lidas.

Isso porque ver uma grande quantidade de notificações na plataforma, mas não conseguir responder todas pode acabar irritando o detentor da conta devido à quantidade de mensagens que não foram nem sequer abertas.

Por isso, esse recurso promete enfim pôr um ponto final no problema.

Chega nova função no WhatsApp para acabar de vez com as mensagens não lidas

Em mais uma nova atualização, ocorrida na sexta-feira (22), o WhatsApp voltou a apresentar um novo recurso para aprimorar a experiência dos usuários para com a plataforma. Mas, para a surpresa de muitos, a funcionalidade já tinha sido colocada no aplicativo anteriormente, mas tinha sido removida sem nenhum motivo ou explicação.

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, a versão 2.22.16.14 trouxe de volta a antiga função que tinha sido desativada pelo aplicativo.

A partir de agora, o novo recurso permitirá que as pessoas consigam filtrar as mensagens que não foram lidas.

Além de facilitar na interação com outros contatos e no manuseio do WhatsApp, o recurso também impedirá possíveis distrações causadas pelas mensagens não lidas.

A funcionalidade foi pensada para aqueles que utilizam a versão Businees e também para atender o feedback dos usuários.

No entanto, a nova função ainda está em fase experimental e não está disponível para todos que utilizam a plataforma.

Até o momento, o WhatsApp não revelou o motivo desaparecimento do recurso nas versões betas e o porquê do retorno dele para uma pequena parcela dos usuários do aplicativo.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!