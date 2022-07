Um dos utensílios eletrônicos bastante utilizados no dia a dia é o micro-ondas. Por conta da simplicidade oferecida pelo aparelho, muitas pessoas recorrem ao item a fim de economizar tempo e evitar sujeiras. No entanto, existem alguns alimentos que nunca devem ser colocados no micro-ondas.

Certos tipos de comida não devem ser inseridas no aparelho pois podem explodir e causar uma verdadeira bagunça no local e até comprometer o funcionamento do eletrônico.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com alguns alimentos que explodem e nunca devem ser colocados no micro-ondas.

6 alimentos que explodem e nunca devem ser colocados no micro-ondas

1. Ovos

Os ovos, especialmente os com cascas, são alguns dos alimentos que nunca devem ser colocados no micro-ondas.

Caso coloque, é certeza que ele irá explodir e causar uma verdadeira bagunça no espaço. Já os ovos descascados podem ser colocados no aparelho, mas apenas por pouco tempo para que não tenham risco de explodir.

2. Pimentas

Outro item que deve ser evitado ao máximo no micro-ondas, são as pimentas.

Por conta de algumas substâncias presentes no alimento, o fruto pode acabar pegando fogo se entrar em contato com as ondas de calor vindas do aparelho.

Além disso, o vapor que é expelido por elas pode acabar causando um certo desconforto por arder os olhos e a garganta.

Portanto, evite colocar esse tipo de comida no local.

3. Frutas desidratadas

As frutas desidratadas são alimentos que devem ser mantidos longe do micro-ondas.

Devido à pouca quantidade de água contida na comida, elas correm o risco de explodir ou até pegar fogo caso fiquem muito tempo por lá.

4. Óleo

Um dos alimentos mais perigosos e que jamais deve ser colocado no micro-ondas é, sem dúvida, o óleo.

Ao inserir o item no eletrônico, você pode estar decretando o fim da vida útil do utensílio já que, em contato com altas temperaturas, o óleo pode explodir dentro do aparelho.

Por isso, pense duas vezes antes de colocá-lo ali.

5. Salsicha

Mais uma comida que deve ficar afastada do aparelho, é a salsicha.

Isso porque o item contém uma película que, em contato com o calor, pode explodir no micro-ondas.

Uma dica, é fazer alguns cortes ou embrulhar o alimento em uma toalha de papel para evitar possíveis problemas.

6. Água

Por último, um dos alimentos que explodem e nunca devem ser colocados no micro-ondas é a água.

Apesar de parecer algo inofensivo, um copo com água pode causar um superaquecimento fazendo com que o copo exploda e até queime você.

Sendo assim, opte por aquecer a água no fogão a fim de evitar queimaduras.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!