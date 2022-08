Veja o que aconteceu com as gêmeas que se casaram com gêmeos e tiveram filhos que são primos idênticos

A história dos gêmeos que se casaram com outras duas irmãs gêmeas e tiveram dois filhos extremamente parecidos ainda tem dado o que falar na internet.

Josh, Jeremy, Brittany e Briana se conheceram num festival somente para gêmeos e se apaixonaram. Desde então, os quatro convivem na mesma casa, utilizando as mesmas roupas e vivendo juntos em ‘quase’ todas as situações.

As irmãs chegaram a engravidar na mesma época e agora as crianças parecidíssimas estão começando a entender a ideia de terem ‘dois pais e duas mães idênticas’.

Inclusive, em um vídeo viralizado na página da família, no Instagram – que já contém mais de 210 mil seguidores – os bebês percebem a semelhança entre os familiares e comentam “dois papais e duas mamães”.

O caso ficou mundialmente conhecido após os filhos dos casais se tornarem os primeiros gêmeos quaternários.

Ou seja, duas crianças nascidas com menos de nove meses de diferença de mães gêmeas idênticas e de pais gêmeos idênticos – do planeta, com apenas um mês de diferença.

Nos comentários, internautas se divertem com a situação. “Estranho, mas muito legal e fofo”, disse um. “Incrível como dois primos podem ter o mesmo DNA”, comentou outro.

Veja

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Josh, Jeremy, Brittany, Briana (@salyerstwins)