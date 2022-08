Série Rensga Hits é detonada por internautas goianos na web

Desde a estreia de “Rensga Hits”, nova série do Globoplay, que foi ao ar nesta quarta-feira (03), o programa vem sendo atacado pelos internautas goienienses que, aparentemente, não se agradaram com a forma que a cidade é retratada na trama.

A história conta a vida de Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), uma mulher que, após descobrir uma traição do ex-noivo, decide se mudar para Goiânia para tentar a carreira musical. Já na cidade, ela tem uma música roubada por uma cantora chamada Glaúcia Figueira (Lorena Comparato).

Apesar do foco na capital, a série foi detonada pelos goianos pelo sotaque ‘forçado’ dos atores que, segundo eles, nada tem a ver com o que é falado na realidade.

sss trem q tá passando da globo a série de goiânia faz parecer q td mundo aqui fala igual gente da roça KAKAKAKAKAK — sy (@sibxlly) August 4, 2022

Gente aqui em Goiânia a gente não fala assim não tá! Igual está mostrando na série — Marruá de Velasco (@JooPedroVelasc2) August 4, 2022

Ridículo esse episódio da série #RensgaHits se passando em Goiânia e os personagens com um sotaque super ridicularizado, exagerado, quase um deboche! Que desrespeito à cidade e aos goianos! @RedeGlobo9 — Terrabolista de Aifone (@lailamilhomem) August 4, 2022

Gente, pelo amor de Deus, da onde esse povo tirou que aqui em Goiânia a gente fala assim?? Nessa série que tá passando na globo 😂 — Rafa ⭐️ (@rafaelapirees) August 4, 2022

Outro ponto que não foi deixado de lado foi o figurino e os cenários escolhidos. De acordo com alguns internautas, as roupas apenas refletem um certo estereótipo criado por pessoas de fora.

Botaram um cara com chapéu e roupa de peão de pantanal no meio de Goiânia 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Sim, vou reclamar de todos os estereótipos que carioca tem de Goiás que embutiram nessa série. — Kami do cerrado (@pequizeira) August 4, 2022

Que agonia dessa serie da globo tratando Goiânia como roça com esse povo falando esse sotaque horrendo — Felipe Ribeiro (@RlBEIROFELIPE) August 4, 2022

Ridícula essa série. Coloca a gente aqui de Goiás como se fosse um monte de caipira 🤦🏼‍♀️ — Letiça (@lety_ue) August 4, 2022

Os quatro primeiros episódios da obra estão disponíveis no aplicativo do Globoplay. Já no dia 11 de agosto, outros dois novos capítulos serão lançados na plataforma. Os últimos estão marcados para o dia 18 de agosto.