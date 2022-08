Mulher morre ao escorregar de assento de montanha-russa na Alemanha

Uma mulher de 57 anos morreu depois de cair de um carrinho de montanha-russa em movimento ao “escorregar de seu assento”, segundo autoridades da Alemanha. O acidente ocorreu na tarde de sábado (6), no parque de vida selvagem e lazer Klotti, na cidade de Klotten. Embora as circunstâncias exatas ainda não tenham sido esclarecidas, ela caiu de uma altura de 8 metros.

Hoje a promotoria pública de Koblenz esclareceu que a mulher, moradora de St. Wendel “escorregou de seu assento e caiu de uma altura de cerca de oito metros”. Ela morreu ainda no local.

As autoridades estão trabalhando na causa da morte e apuram se “foi resultado da culpa de um terceiro”. O corpo da mulher passará por autópsia.

“A investigação ainda está em andamento”, disse um porta-voz da polícia. Os especialistas também farão um exame da montanha-russa e do carrinho “para descobrir as possíveis causas do acidente”, informou o jornal alemão Bild.

As autoridades estão interrogando testemunhas da tragédia. O Ministério Público também enfatizou hoje que, “por enquanto, não há suspeita inicial de conduta criminosa”.

Mesmo assim, o parque, voltado para o lazer familiar, com atrações para todas as idades, foi fechado por tempo indeterminado.

A montanha-russa The Hot Ride é uma das maiores atrações do parque. Inaugurada em 2004, ela possui 532 metros de comprimento e altura máxima de 20,5 metros. A viagem dura cerca de 50 segundos.

O parque de diversões anuncia que o passeio “não é para os fracos de coração”.

“Muitas curvas, inclinação máxima e uma velocidade de até 60 quilômetros por hora podem tirar o seu fôlego e fazer seu coração bater acelerado”, diz o parque, em seu site.

Segundo o site especializado em montanhas-russas CoastersAndMore, o projeto de construção da The Hot Ride foi um processo que continuou ao longo dos anos, dividido em três fases. O objetivo principal dos projetistas era fazer com que as pessoas tivessem a sensação de estarem circulando uma área vulcânica.

Diferentemente de outros equipamentos, a The Hot Ride conta com cinco vagões que se deslocam individualmente, carregando quatro pessoas cada. Os vagões são levados a uma altura de 20,5 metros, de onde descem em alta velocidade circundando o “vulcão”. Os vagões passam por cenários com rochedos de até seis metros de altura, cânions e túneis.