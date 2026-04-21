“Vou ter que derrubar seu portão?”: cobrança de dívida vira caso de polícia em Anápolis

Mensagens e visitas constantes à residência teriam gerado medo na vítima, que decidiu procurar as autoridades

Pedro Ribeiro - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) após relatar que vem sendo ameaçada por um homem devido a uma dívida no valor de R$ 10 mil, em Anápolis.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (21), no bairro Vivian Parque I Etapa.

Conforme apuração do Portal 6, a vítima afirmou que não tem condições financeiras de quitar o valor neste momento e, por isso, passou a sofrer pressão constante.

Além das abordagens presenciais, as ameaças também ocorreram por mensagens.

Em um dos trechos, o suspeito diz: “vou ter que derrubar seu portão mesmo?”.

Em outra conversa, ele reforça a cobrança: “quero esse dinheiro até sexta-feira meia-noite” e ainda ameaça: “se não vou lá bater na sua porta de novo”.

Os prints mostram ainda insistência com diversas ligações e mensagens em sequência, além de frases como “melhor você correr atrás logo” e “pra não acontecer igual aquele dia”, o que, segundo a vítima, aumentou o medo pela própria segurança e da família.

Ela relatou que o homem também costuma ir até a residência, principalmente no período noturno, para cobrar o pagamento, gerando ainda mais tensão no local.

O marido da vítima informou que não participou da negociação da dívida e disse estar apreensivo com a situação.

Já o suspeito afirmou aos policiais que emprestou o dinheiro após a mulher alegar necessidade para custear uma cirurgia do filho, mas que o pagamento não foi realizado conforme o combinado.

Diante dos fatos, e com base nas mensagens apresentadas, a vítima decidiu representar criminalmente contra o homem pelo crime de ameaça.

Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e uma audiência foi marcada para o dia 27 de abril.

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