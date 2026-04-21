CPE de Anápolis recupera veículo furtado e prende dupla com apoio do Graer na BR-060
Operação contou com apoio aéreo e terminou com abordagem próximo à praça de pedágio
Uma ação integrada das forças de segurança resultou na recuperação de um carro furtado e na prisão de dois suspeitos na tarde desta terça-feira (21), na BR-060, na região de Goianápolis.
A operação foi conduzida por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, que conseguiram localizar o veículo após levantamento de informações e acompanhamento da ocorrência.
A abordagem aconteceu nas proximidades de uma praça de pedágio, onde os policiais interceptaram o automóvel e realizaram a prisão dos envolvidos.
A ação contou ainda com o apoio do Grupamento Aéreo (Graer), que utilizou um helicóptero para auxiliar no monitoramento e no cerco tático.
Com a atuação conjunta entre as equipes em solo e o suporte aéreo, foi possível impedir a fuga e garantir a recuperação do veículo.
Os dois suspeitos foram detidos no local e encaminhados, juntamente com o carro, para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!