CPE de Anápolis recupera veículo furtado e prende dupla com apoio do Graer na BR-060

Operação contou com apoio aéreo e terminou com abordagem próximo à praça de pedágio

Pedro Ribeiro - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na recuperação de um carro furtado e na prisão de dois suspeitos na tarde desta terça-feira (21), na BR-060, na região de Goianápolis.

A operação foi conduzida por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, que conseguiram localizar o veículo após levantamento de informações e acompanhamento da ocorrência.

A abordagem aconteceu nas proximidades de uma praça de pedágio, onde os policiais interceptaram o automóvel e realizaram a prisão dos envolvidos.

A ação contou ainda com o apoio do Grupamento Aéreo (Graer), que utilizou um helicóptero para auxiliar no monitoramento e no cerco tático.

Com a atuação conjunta entre as equipes em solo e o suporte aéreo, foi possível impedir a fuga e garantir a recuperação do veículo.

Os dois suspeitos foram detidos no local e encaminhados, juntamente com o carro, para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!