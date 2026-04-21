CDL e Sebrae realizam capacitação gratuita em Anápolis com foco em marketing digital e redes sociais

Participação é gratuita e inclui conteúdos voltados ao crescimento de pequenos negócios

Pedro Ribeiro - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/CDL Anápolis)

Empreendedoras de Anápolis terão mais uma oportunidade de qualificação nesta semana, com foco em marketing digital e redes sociais.

A capacitação integra o ciclo da Escola Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Mulher, realizada em parceria com o Sebrae Goiás, e acontece nesta quarta (22) e quinta-feira (23), às 18h30, na sede da CDL, no Centro.

O formato em dois dias foi definido para aprofundar o conteúdo, considerado um dos mais procurados pelas participantes.

A proposta é ajudar mulheres que já empreendem, ou desejam iniciar um negócio, a fortalecer o posicionamento de marca, ampliar a presença online e utilizar as redes sociais como ferramenta de vendas, contribuindo diretamente para o crescimento de pequenos negócios.

A iniciativa faz parte de uma série de módulos voltados à gestão e desenvolvimento de negócios, que vem registrando aumento no número de participantes.

No encontro anterior, sobre gestão financeira, a sala ficou cheia, reunindo mulheres que procuram melhorar a organização e os resultados das empresas.

A programação segue nas próximas semanas com temas como liderança, pessoas e visão de futuro.

A participação é gratuita, sendo solicitada apenas a doação de 1 kg de alimento não perecível.

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