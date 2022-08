Que cada pessoa possui uma certa característica, é fato. No entanto, quando o assunto é amor, existem alguns signos que são mais felizes estando com alguém do que solteiros.

Para esse tipo de gente, estar ao lado da pessoa amada é algo que faz total diferença no dia a dia se comparado aos períodos solteiros.

E errado não está, pois quem é que não gosta de curtir um cineminha ou receber aquele carinho do crush, não é mesmo?

No entanto, vale ressaltar que mesmo optando por um relacionamento, isso não significa que esses signos são infelizes quando estão solteiros.

4 signos que são mais felizes estando com alguém do que solteiros

1.Touro

Apesar de serem mais racionais e ponderados, os taurinos fazem parte dos quatro signos que são mais felizes estando com alguém.

Normalmente, pessoas desse tipo são mais profundas nas relações e, por isso, costumam se entregar de forma verdadeira durante o namoro.

Por isso, se você está conhecendo alguém nativo deste signo, valorize e não perca tempo.

2. Escorpião

Os escorpianos tendem a ser intensos e, por conta disso, tendem a viver como se o amanhã nunca fosse chegar.

No entanto, quando gostam realmente de alguém, as pessoas desse signo são muito mais felizes e não medem esforços para conseguir com que o relacionamento dure o máximo possível.

3. Libra

Pessoas do signo de libra são pessoas mais sensatas e equilibradas. Assim, os librianos tendem a optar por relacionamentos sérios do que os momentos de solteirice.

Geralmente, esse tipo de pessoa preza pelo sentimento da pessoa amada e faz de tudo para que o outro se sinta cuidado e feliz.

4. Peixes

Os piscianos são sem dúvida um dos signos mais românticos de todo o zodíaco. Pessoas desse signo fazem de tudo para estar em um relacionamento e são capazes de fazer qualquer coisa por amor.

Além disso, os nativos deste signo tendem a se entregar rapidamente ao amor, o que pode assustar um pouco aqueles que são mais racionais.

