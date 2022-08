TAM Aviação anuncia abertura de novos serviços em Goiânia

A TAM vai inaugurar em Goiânia, a primeira base de serviços de Aeronaves Executivas do Centro-Oeste. O ponto foi escolhido pela posição estratégica – já que poderá atender tanto as aeronaves locais quanto vindas de regiões mais distantes como das regiões Norte e Nordeste do País.

Assim, o novo estrutura de atendimento em manutenção e ampliação tem como foco atender uma das maiores frotas de aeronaves do País – já que Goiás consolida o quarto lugar no mercado da aviação.

A ideia visa assistir, sobretudo, empresários do agronegócio que utilizam aeronaves como equipamentos para trabalho para seus deslocamentos.

Entre os serviços mais demandados destacam-se os especializados, como upgrades, instalações, pinturas completas, design de interiores.

Além da venda de peças e reparo de componentes para diversas oficinas brasileiras, com o diferencial da entrega direta aos clientes, sejam frotistas, operadores ou oficinas especializadas.