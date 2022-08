De olho na Prefeitura de Anápolis, Jader Melo se filia ao PSDB

O empresário Jader Melo, 2° suplente do senador Vanderlan Cardoso, deixou o PP de Alexandre Baldy e se filiou ao PSDB.

Com ficha assinada e abonada durante café da manhã pelo ex-governador e candidato a senador Marconi Perillo, a conversa terminou com uma garantia: Jader assumir o PSDB em Anápolis e ter apoio à prefeitura da cidade em 2024.

Jader confirmou o teor da reunião e, discreto, não quis comentar motivo de rompimento com Baldy. “São divergências partidárias”, disse.

A Seção Rápidas apurou, no entanto, que a falta de espaço e diálogo, nos últimos dois anos, resultou na mudança drástica do rumo de apoio eleitoral do ex-aliado de Baldy.

Para o governo, Jader deve seguir a orientação de Vanderlan: apoio ao Vitor Hugo.

Vanderlan, como Jader, fazia parte do grupo de Baldy, mas deixou o PP e se filiou ao PSD.