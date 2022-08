FOLHAPRESS – A atriz Tatá Werneck, 39, postou uma mensagem na noite desta sexta-feira (12) em seu Twitter onde relatou que teve conversas íntimas acessadas por um hacker.

A humorista ainda relatou que está sendo extorquida pelo invasor, e que já fez um boletim de ocorrência.

Na mesma mensagem, Tata ainda diz que qualquer veículo de comunicação que “divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime”.

“Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime”, escreveu Tata.

Diversos internautas se solidarizaram com o momento da apresentadora. Uma delas foi Cleo Pires. “Meu Deus, Tata! Que absurdo sem tamanho. Se precisar de alguma coisa, estou aqui, viu?!”, escreveu a atriz.