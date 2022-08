Com aumento da oferta, preço de veículos usados e seminovos cai em Goiânia

O preço de carros usados e seminovos começa a se estabilizar no segundo semestre deste ano. Fontes do mercado ouvidas pelo Portal 6 apontam que a supervalorização dos veículos vista no último ano pode estar chegando ao fim.

O proprietário da Souza Veículos, Francisco Augusto, informa que os valores tiveram um leve decréscimo nos últimos dois meses. “Nada tão expressivo, mas já não é mais aquela alta forte em 2021. Caminhamos, acredito eu, pelo menos para uma estabilização”, afirma.

Isso ocorre, conforme avalia o gerente comercial, porque há mais oferta que demanda no mercado. “Todo mundo viu o carro usado ficar muito valorizado e quis vender o seu. Tenho vizinhos com ‘loja cheia’ e vários proprietários particulares têm nos procurado porque não conseguem mais vender sozinhos”, pontua.

Na Atual Veículos, o cenário é o mesmo. O gerente comercial da loja, Pedro Henrique Alves, diz que a queda no preço é o principal fator para o aumento da oferta. “Isso tem acontecido nos últimos dois meses. Acredito vem na diminuição, mesmo que tímida, nos valores que tivemos. Eles não estão mais tão expressivos, quanto foi no meio da pandemia”, aponta.

Em 2021, a média de orçamento dos clientes estava em torno de 40 mil a 50 mil. “Agora a maior parte chega pedindo veículos de 20 mil e 30 mil reais. Nem sempre temos nessa faixa, mas têm sido bastante comum”, conta.

Queridinhos aquecem vendas

As vendas de seminovos e usados, por outro lado, tiveram crescimento em junho e julho. Na Souza Veículos, o aumento foi de 20%. “Nos meses anteriores não conseguimos bater a meta, mas tivemos esse bom resultado agora. Acredito que seja justamente pela queda nos preços”, pondera Francisco Augusto.

O mercado volta a ficar aquecido, segundo ele, por conta dos queridinhos do consumidos: os modelos Chevrolet Onix e Hyundai HB20. “Costumam ter um bom custo e benefício, e já são conhecidos pelos clientes. Quando não tem esses dois, procuram o Chevrolet Prisma”, revela.