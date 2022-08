Dentro da psicologia, uma pessoa autoconfiante é aquela que conhece seu próprio potencial e acredita em suas capacidades.

Muitas vezes essa característica pode ser confundida com arrogância ou falta de empatia, mas é fácil diferenciar, acompanhe!

6 hábitos que só uma pessoa autoconfiante de verdade tem e as outras morrem de inveja:

1. Não se preocupar em transparecer confiança o tempo todo

Uma pessoa autoconfiante exala confiança sem esforços, ela não se preocupa em deixar isso claro para todo mundo.

Além disso, esse tipo de gente, genuinamente, sabe a hora de se portar, de aprender e de ser humilde.

2. Pensar no seu “eu” do futuro

Esse hábito envolve uma certa compaixão e empatia com o seu “eu” do futuro, deixando de lado a procrastinação e fazendo o que deve ser feito no agora.

Assim, agir no presente, tendo em mente o seu futuro, é uma estratégia para uma maior confiança.

3. Respeitar seus limites

Para uma pessoa saber realmente o seu potencial e acreditar em si mesmo, ela vai ser justa com seu corpo.

Logo, ela respeita seus limites e aprende com seus erros, aumentando sua autoestima.

4. Ver os erros com outras perspectivas

Uma pessoa que alimenta sua autoconfiança tenta ao máximo ver os erros e problemas como oportunidades, desafios e uma experiência a mais.

Acredite ou não, mas isso causa um grande impacto na confiança e autoestima dessa pessoa.

5. Não ser arrogante

Como citado aqui no início, a autoconfiança pode ser confundida com arrogância. No entanto, na prática, alguém que verdadeiramente sabe seu valor não age assim.

Essa pessoa vai entender que cada ser humano é diferente e cada um possui seus níveis de conhecimento.

6. Alimentar a autoestima

Por último, esse tipo de pessoa sempre vai ter o hábito de alimentar sua autoestima!

Basicamente, isso é feito por meio de interiorizar elogios, feedbacks positivos e comentários construtivos.

