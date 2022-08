Um incêndio foi registrado na tarde desta quinta-feira (18), na BR-060, na altura do município de Acreúna, na região Sul de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via ficou interditada das 14h30 às 17h e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

O trecho da rodovia foi totalmente interditado para garantir a segurança dos profissionais que estavam controlando o fogo, o que provocou um congestionamento de cerca de 10 km.

Ainda não se sabe o que causou o fogo, entretanto existem suspeitas do que pode ter ocorrido, como faíscas geradas pelo encontro de fios de alta tensão, bituca de cigarro jogada na estrada por algum condutor, dentre outras.

Segundo o Corpo de Bombeiros, é alta a probabilidade de que novos incêndios sejam registrados nesta sexta-feira (19), devido a combinação de umidade baixa e altas temperaturas.