Denúncias sobre poluição sonora na Grande Goiânia explodem em 2022

Dados da Diretoria de Fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) mostram que a quantidade de denúncias de poluição sonora na Grande Goiânia vem aumentando desde 2021. Só entre janeiro e julho de 2022, o órgão já registrou 14.413 casos – volume esse que chega a ser 20% maior do que o contabilizado no mesmo período do ano passado, que foi de 11.986.

O problema tem ocorrido com frequência, principalmente em alguns locais específicos do município, como é o caso das regiões noroeste e sul – que recebe um maior número de ocorrências entre sexta-feira e domingo.

Uma das pessoas que sofre constantemente com o problema é a estudante de jornalismo, Sabrina Alves, de 21 anos. Moradora do Parque Anhanguera II, na região Sudoeste, ela conta que vive próximo a uma distribuidora que costuma “abusar” do barulho durante a semana com o uso de um carro de som automotivo.

“Eles começam a partir de quinta-feira por volta das 19h e vão até às 03h da manhã. Já chamamos a Amma, mas nunca dá em nada”, conta ao Portal 6.

Para piorar ainda mais a situação, os proprietários do comércio realizam uma feira clandestina, que ao longo da madruga, passa a se tornar um tipo de ‘bailão’.

“Mês passado tivemos que ligar para a polícia, mas mesmo assim eles não se intimidaram. Quando a polícia chega eles abaixam um pouco a música e, assim que o portão fecha, sobem o volume novamente”, dispara.

A situação é bastante semelhante ao caso da social mídia, Maria Clenilda, de 22 anos. Para ela, que tem uma filha de 01 anos, dormir tem sido um verdadeiro desafio desde que se mudou para o bairro Triunfo 2, em Goianira, e passou a morar ao lado de um bar.

“Depois que vim para cá, a rotina da Laura mudou. Ela só dorme depois das 22h. Acredito que isso é por conta do barulho que vem do bar”, afirma.

Com direito a show ao vivo e até sanfona, ela conta que a festança no ambiente começa cedo e não tem hora e nem dia para acabar.

“O som parece que vem direto da minha casa. Já aconteceu de eu estar dormindo e sonhar que eu estava ouvindo um barulho e despertar com o som dos vizinhos”, revela.

De acordo com a Amma, para denunciar esse tipo de situação basta entrar em contato com a Agência pelo telefone 161.

Além disso, é necessário que o denunciante receba os auditores fiscais para que a mediação seja feita no local e que a emissão sonora esteja acima de 50 decibéis (noturno) ou 55 decibéis (diurno).