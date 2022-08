Um homem de 52 anos morreu na noite deste sábado (20) após ser atropelado na GO-462, em Goiânia, enquanto conduzia uma mobilete. O acidente aconteceu próximo à Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), na saída para Santo Antônio.

O Portal 6 apurou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e constatou o óbito no local. A vítima conduzia uma mobilete Caloi na cor vermelha, sem placa ou qualquer identificação.

A hipótese da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) é que o homem estava trafegando na rodovia, no sentido Goiânia, quando se envolveu em uma colisão com outro veículo não identificado. Após a queda, ele ainda teria sido atropelado por outro condutor que passada pela via na sequência.

No local, de acordo com a Dict, não havia iluminação pública. A dificuldade na visibilidade é apontada pela especializada como um dos fatores que contribuíram para que o acidente acontecesse.

Não foram encontradas testemunhas ou imagens de câmeras de monitoramento que pudessem as investigações. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e recolheu o corpo.