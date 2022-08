Obviamente ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, afinal cada pessoa possui suas manias, costumes e jeito de viver únicos, e é por isso que é fácil alguém afirmar que detesta o outro apenas pelo seu estilo de vida.

Foi pensando nisso que trouxemos uma lista de alguns sinais que demonstram quando alguém não vai muito com a sua cara, veja!

6 sinais que revelam que alguém te detesta, mas você não faz ideia:

1. Não riem das suas piadas

Começando nossa lista, sabe aquele momento constrangedor em que você está em uma roda de amigos, solta uma piada, mas apenas um de seus colegas não esboça ao menos um sorriso?

Pois é, provavelmente essa pessoa não riu da piada porque ela te odeia.

2. Te evitam

Outra coisa que marca bem quando alguém não gosta muito de você é quando essa pessoa não te chama para festas, programas de amigos, entre outros.

Comece a observar isso dentro do seu ciclo de amizade e veja quais são seus amigos de verdade.

3. Falam mal de você

Obviamente, isso não poderia ficar de fora da nossa lista.

Afinal, quando uma única pessoa em específico fica inventando boatos e fazendo fofocas sobre você, significa realmente que ela te odeia muito.

4. Não puxam papo com você

Se tem alguém no seu grupo de amigos que você tenta de todas as formas puxar assunto, mas essa pessoa não deixa o papo render, saiba que ela está tentando te evitar porque ela não vai nenhum pouco com a sua cara.

5. Nunca concordam com suas ideias

É muito normal alguém não concordar com sua opinião e até argumentar contra ela, esse é, inclusive, uma boa forma de se criar laços.

No entanto, se alguém definitivamente nunca compactua com o que você diz pode significar que essa pessoa te detesta.

6. Evita manter contato visual com você

Por último, quando conversamos com alguém é normal que essa pessoa nos olhe e mantenha um contato visual.

Mas, se uma pessoa não olha na sua cara na hora de conversar, ela deve estar querendo demonstrar alguma indiferença sobre você.

