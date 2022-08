Goiás terá a primeira edição da Marcha do Orgulho Lésbico

A 1ª Marcha do Orgulho Lésbico de Goiás já tem data marcada para acontecer no estado: dia 28 de agosto. O evento será realizado no Cepal do Setor Sul, em Goiânia, a partir das 14h.

De acordo com a comissão organizadora, a previsão é que a passeata tenha início às 18h e seja realizada nas imediações do local.

Devido às eleições deste ano, o tema escolhido para a passeata foi o “Vote com Orgulho. Vote em quem te representa”.

Segundo os organizadores, a frase tem como objetivo conscientizar as pessoas da comunidade LGBTQIA+ sobre a importância de eleger candidatos envolvidos com o movimento.

Estão previstas ainda apresentações musicais de DJs e shows com drag queens, grupos de danças, cantores, performers e dançarinos.

Além disso, o evento contará com a distribuição de materiais informativos e de prevenção contra doenças como Aids, Sífilis e Hepatites Virais.