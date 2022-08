Para saber se namorado é fiel, jovem contrata ladrão para roubar o celular dele e recebe dura lição

Uma jovem decidiu inovar na hora de tentar descobrir infidelidade do parceiro e o método utilizado para desmascarar o homem foi o que mais impressionou na internet.

Identificada no TikTok como Beba Valdezh, a mexicana explicou que contratou um ladrão para roubar o celular do antigo namorado, para que ela vasculhasse as redes sociais dele sem que percebesse.

Em troca, ela devolveria o aparelho quando concluísse a busca e o ‘profissional do crime’ poderia vender e ficar com o dinheiro.

Dito e feito! Com o celular em mãos, a moça conseguiu encontrar as conversas do parceiro com outra mulher e, finalmente, teve toda a verdade revelada sobre as traições que ele escondia.

“Quando lembro que paguei um assaltante para roubar o celular do meu namorado porque queria ver se ele me traía. Terminei de revisar, comecei a chorar e entreguei para ele [ladrão]”, explicou no vídeo publicado.

“Depois, quando ele vendeu o celular, me ligou para me dar metade do dinheiro porque ele de fato me traía”, relembrou.

A história acabou viralizando e internautas se posicionaram em apoio à garota. “O melhor dinheiro investido. Pelo menos não será mais corna”, brincou um.

“Que vibe legal do assaltante”, elogiou o criminoso que aceitou participar do plano.