Goianos que doarem sangue poderão ganhar pernoite em motel

Já imaginou fazer uma boa ação e ganhar um prêmio para curtir com a pessoa amada? É o que está propondo a Sanguinária, atlética do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Para estimular a doação de sangue no estado, foi lançada no Instagram, nesta terça-feira (23), a campanha “sangue pelo sangue”.

Os interessados em participar devem seguir as regras estabelecidas pela atlética. Dentre elas se dirigir até um local de doação e postar uma foto segurando uma placa com a #SanguePeloSangue.

A ação não se restringe apenas a cidade de Goiânia. De acordo com a postagem, serão aceitas registros em todas as cidades do estado, desde que as regras sejam seguidas.

O prêmio para o vencedor da campanha será uma pernoite no Motel Carpediem, localizado na Vila São Judas Tadeu, região Norte da capital.

Confira a postagem com as regras