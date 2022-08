Saiba se vai ou não faltar água em Goiânia no período de estiagem

A vazão do Rio Meia Ponte, que abastece parte de Goiânia e Região Metropolitana, chegou ao nível crítico e está com escoamento menor ou igual a 5.500 litros por segundo. O alerta ocorre após o alto do manancial completar, nesta quarta-feira (24), 101 dias sem chuvas.

Apesar disso, o presidente do Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte, Fábio Camargo, explica ao Portal 6 que não há risco de racionamento de água até o momento. Porém, a tendência de queda da vazão para os próximos meses é preocupante. “Setor produtivo, comércio e população têm que ligar o alerta máximo. Temos um mês e meio de seca pela frente”, ressalta.

A previsão de chuvas na região, conforme estimativa do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), é para a segunda metade de outubro. Até lá, mesmo que a situação esteja “mais tranquila” que o ano passado, não há motivo para celebrar, segundo Fábio.

“Está um pouco melhor que 2021, mas fazer essa comparação é ruim porque não dá para prever a natureza em todos os seus aspectos. Avaliamos que não teremos tantas restrições, porém devemos passar por esses meses com dificuldades”, afirma.

A melhora volume de água do Meia Ponte neste ano se deve a fatores climáticos e de conscientização. “Depois da crise hídrica, trabalhamos forte em cima de alertar a população e as pessoas também ficaram mais preocupadas. Ainda tivemos a ajuda da chuva, que caiu na hora, no lugar e no volume certo”, pontua.

Ele explica, porém, que o estado não está longe de chegar em um cenário de restrições parciais. “Estamos menor que 5.500 litros por segundo. Quando chegar a 4.000, o setor produtivo já começa ter algumas regras de contenção da captação de água”, explica.