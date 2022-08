Festa das Cavalhadas de Pirenópolis está concorrendo a prêmio internacional

A tradicional festa das Cavalhadas, que acontece anualmente na cidade de Pirenópolis, foi indicada na categoria “Festa do Ano” no Prêmio Internacional Passaporte Aberto. O concurso tem como objetivo reconhecer projetos e iniciativas de grande relevância.

A premiação é organizada pela Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) e acontece há seis anos em San Luis Potosí, no México.

Além da celebração, outras cinco festividades da América Latina também estão concorrendo ao prêmio, sendo elas: campeonato Mundial de Alfajor (Argentina), Festa de la Vendimia (Chile), Fiexpo Latin América (Panamá), Noche europea de los museos (França) e Tianguis 2022 (México).

De acordo com os diretores da OMPT no Brasil, Ziomar Santos e a esposa Eliane de Souza, responsáveis pela inscrição da festa, os vencedores do concurso serão avisados sobre o resultado no dia 04 de setembro.

“Fizemos a inscrição, mas a Festa das Cavalhadas foi selecionada por meio do júri que integra a premiação. Estamos na torcida!” afirmaram.