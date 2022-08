Em muitos relacionamentos amorosos as mulheres passam por muitos vacilos por parte dos homens, seja por imaturidade ou irresponsabilidade.

E quando falamos desses tais vacilos, nem nos referimos diretamente a traição, em alguns casos eles envolvem muito mais a forma como são tratadas. Veja!

6 vacilos que nenhuma mulher perdoa em um homem

1. Somem do nada e não dá claras explicações

Primeiramente, se de uma hora para outra, o parceiro começa a passar horas sem dar sinal de vida, e quando aparece vem com desculpas esfarrapadas, a mulher pode nunca perdoar isso!

Veja bem: isso pode representar traição ou falta de interesse, por isso elas não passam pano para isso.

2. Não quer mais levá-la em eventos com amigos ou familiares

Quando um homem evita de incluir a mulher na vida íntima dele, tanto contato com amigos próximos ou familiares, pode significar que ele está escondendo algo dela.

Nessas horas, a mulher pode acabar perdendo a paciência e caindo fora do relacionamento.

3. Comentários sobre outras mulheres que ele já ficou

Vamos ser francos: é muito chato você estar com alguém e essa pessoa só fica comentando de outros relacionamentos não é mesmo?

Isso pode irritar muitas as mulheres e acabar de vez com a relação.

4. Não notar a lealdade dela

Obviamente, quando a mulher leva a sério o compromisso firmado com o namorado, levando adiante a fidelidade, ela quer ser reconhecida.

Uma pessoa leal honra com seus compromissos e cumpre com suas promessas. Por isso, valorize isso em sua namorada!

5. Deixar o carinho de lado

Nenhuma mulher quer se envolver com alguém que passe a deixar o carinho de lado, isso pode ser um grande vacilo para elas, chateando-as.

6. Fazer comparações

Por último e não menos importante, alguns homens agem irracionalmente fazendo comparações entre as mulheres dentro de um relacionamento.

Isso é algo que elas detestam e, com certeza, acabaria com o clima do amor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!